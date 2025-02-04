أخفى الجثة في برميل وصب عليها خرسانة.. جنايات سوهاج تعاقب مُدان بقتل ابنه بالإعدام (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، بإعدام تاجر مواشي شنقًا، بعد إدانته بقتل ابنه وإخفاء جثته داخل برميل مملوء بالخرسانة في منزله بقرية الإخيضر، دائرة مركز شرطة المراغة.

تعود الواقعة إلى نوفمبر 2023، عندما تلقى مأمور مركز شرطة المراغة بلاغًا من "عائشة. ا" (39 عامًا)، ربة منزل، تفيد باختفاء نجلها "عبدالمعز. ب" (10 أعوام)، وأضافت أنها منفصلة عن والده المدعو "بخيت. م" (40 عامًا)، تاجر مواشي، ولديها حكم قضائي بحضانة طفليها، المختفي وشقيقه "إبراهيم" (15 عامًا).

كشفت التحريات أن والد الطفل هو مرتكب الجريمة، بسبب خلافات مع طليقته حول حضانة أبنائهما. وبالقبض عليه، أقرَّ بأنه احتجز نجله لديه عدة أيام دون إبلاغ والدته، وحين رفض الطفل الإقامة معه، اعتدى عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم خنقه حتى فارق الحياة، انتقامًا من طليقته.

وفي اعترافاته، أوضح المتهم أنه حفر حفرة داخل منزله، ووضع برميلًا بلاستيكيًا بداخله، ثم ألقى الجثة فيه، وغطاه بطبقة من الأتربة، قبل أن يصب عليه الخرسانة ويسوي الأرض لإخفاء آثار الجريمة. وبعد ذلك، غادر القرية متوجهًا إلى الإسكندرية، وعاد قبل يومين مع اقتراب شهر رمضان.

تم استخراج الجثة بحالة تحلل، ونقلها إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي. وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالإعدام.