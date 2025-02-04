كان خارج من الصلاة.. عامل يقتل مقاولا أمام مسجد في الكلاحين بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقى مقاول مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدة طعنات على يد عامل أمام مسجد عقب خروجه من الصلاة في قرية الكلاحين، مركز قفط، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بمقتل مقاول طعنا بآلة حادة أمام مسجد في قرية الكلاحين التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ع، يبلغ من العمر 42 عامًا، مقاول، بعدة طعنات آلة حادة سكين على يد عامل أمام مسجد عقب خروجه من أداء الصلاة في قرية الكلاحين مركز قفط.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.