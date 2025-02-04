إعلان

كان خارج من الصلاة.. عامل يقتل مقاولا أمام مسجد في الكلاحين بقنا

03:51 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقى مقاول مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدة طعنات على يد عامل أمام مسجد عقب خروجه من الصلاة في قرية الكلاحين، مركز قفط، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط يفيد بمقتل مقاول طعنا بآلة حادة أمام مسجد في قرية الكلاحين التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ع، يبلغ من العمر 42 عامًا، مقاول، بعدة طعنات آلة حادة سكين على يد عامل أمام مسجد عقب خروجه من أداء الصلاة في قرية الكلاحين مركز قفط.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عامل يقتل مقاولا قنا جريمة قتل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"يا أبو اللبايش يا عسل".. فرحة حصاد قصب السكر في سوهاج- فيديو وصور

إعلان

إعلان

عاجل - المركزي يرفع سعر الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟
بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات