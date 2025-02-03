12 فرعًا بتخفيضات 30%.. خريطة معارض أهلا رمضان في الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أطلق الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، معارض "أهلا رمضان" بـ 12 فرعًا من فروع المجمعات الاستهلاكية موزعة جغرافيا على أنحاء المحافظة، لتأمين السلع ومتطلبات الأسر قبل شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وقال المحافظ إن الفترة القادمة ستشهد التوسع في إطلاق العديد من المعارض والمنافذ ومن بينها أسواق اليوم الواحد، لتوفير كافة السلع الاستراتيجية والسلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل بأسعار تنافسية وبتخفيضات تصل إلى 30 ٪ عن الأسواق.

ومن جانبها، أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن توافر جميع السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل من البلح والتمور والزبيب وجوز الهند وقمر الدين والزيوت والسمن والسكر والأرز والمكرونة والدقيق واللحوم الطازجة والدواجن وغيرها.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، تتوزع معارض أهلا رمضان داخل فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التالية:

- معرض مجمع أبو طالب بأبي قير.

- معرض مجمع السيوف بالسيوف شارع جمال عبد الناصر.

- معرض مجمع الجويلى برشدى بطريق الحرية.

- معرض مجمع بجناكليس بطريق الحرية.

- معرض مجمع بلولكلى بطريق الحرية.

- معرض مجمع محرم بك بمحرم بك.

- معرض مجمع وهدان بالمنشية.

- معرض مجمع الأزاريطة بالأزاريطة.

- معرض مجمع أبو العباس ببحري.

- معرض مجمع البيطاش بالعجمى.

- معرض مجمع سيدي مسعود بالعامرية.

- معرض مجمع برج العرب ببرج العرب أمام المسجد الكبير.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملاتها للرقابة على كافة الأسواق، للتأكد من توافر السلع المعروضة بكميات كبيرة وجودة عالية وضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار.