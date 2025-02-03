فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بالغربية الخميس المقبل

الغربية - مروة شاهين:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 اعتبارًا من يوم الخميس 6 فبراير 2025، ويستمر استقبال طلبات التظلمات لمدة 15 يومًا، عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وأشار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أنه تم تحديد 10 مقرات في الإدارات التعليمية المختلفة لاستقبال طلبات التظلمات. يمكن لأولياء الأمور والطلاب التوجه إلى هذه المقار لتقديم طلباتهم الخاصة بالمادة مع دفع الرسوم المقررة، والتي تبلغ 35 جنيهًا عن كل مادة.

المقرات المتاحة لاستقبال التظلمات هي:

إدارة شرق طنطا التعليمية: مدرسة ناصر الزراعة، آخر شارع محب.

إدارة غرب طنطا التعليمية: مقر إدارة غرب طنطا، شارع النحاس بجوار معهد الفتيات.

إدارة شرق المحلة التعليمية: السيدة زينب الإعدادية بنات، شارع محب أمام مستشفى الرمد.

إدارة غرب المحلة التعليمية: طه حسين الإعدادية بنات، شارع نعمان الأعصر.

إدارة زفتي التعليمية: مدرسة المهنية الإعدادية زفتي، شارع الجيش بجوار مجلس المدينة.

إدارة السنطة التعليمية: السنطة الإعدادية بنات، بجوار مزلقان السكة الحديد بالسنطة.

إدارة سمنود التعليمية: مدرسة باحثة البادية، مجمع 25 يناير بجوار الإدارة التعليمية.

إدارة قطور التعليمية: إدارة قطور التعليمية، شارع المدارس بجوار السنترال.

إدارة بسيون التعليمية: إدارة بسيون التعليمية (مسرح الإدارة)، شارع 23 يوليو أمام محكمة بسيون.

إدارة كفر الزيات التعليمية: كفر الزيات الابتدائية بنين، خلف مجلس المدينة.