خلافات زوجية.. التحقيقات تبرئ سيدة من تعذيب ابنتها بالماء المغلي في الفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حقيقة واقعة اتهام أم بتعذيب ابنتها، البالغة من العمر 10 سنوات، باستخدام الماء المغلي على جسدها، وضربها وإهانتها، بسبب طلب الابنة الذهاب لزيارة والدها الذي يعيش بعيدًا عنها.

كان العميد محمد حسني مريز، مأمور قسم شرطة مركز سنورس، قد تلقى بلاغًا من والد الطفلة، السائق "ر ع ف" (40 عامًا)، يتهم فيه زوجته بتعذيب ابنته باستخدام الماء المغلي عقابًا لها على إصرارها على زيارة والدها.

أوضحت تحريات الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث قسم شرطة مركز سنورس، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن هناك خلافات بين والد الطفلة وزوجته، خاصة بعد حصولها على أحكام بالنفقة عليه، وأنها تقيم في منزل أسرتها بمدينة سنورس بعد تصاعد الخلافات التي وصلت إلى حد ضرب الزوجة وإصابتها بكسور في يديها.

كما أضافت التحريات أن الطفلة كانت على وشك الاستحمام في منزل جدها، وأثناء ذلك فوجئت بماء ساخن يتساقط من دش الحمام مما تسبب لها ببعض "اللسعات". وقد حاول والد الطفلة استغلال هذه الواقعة للضغط على زوجته حتى تتنازل عن القضايا بينهما، وذلك باتهامها بتعذيب ابنته.

تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 385 إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيل الأم ومباشرة التحقيقات.