افتتاح السوق الحضارية بالعاشر من رمضان لدعم التجارة وتوفير السلع بأسعار مناسبة -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، السوق الحضارية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وأيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير، وعبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الرامية إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وتقع السوق الحضارية على مساحة 1000 متر مربع، وتضم 141 باكية تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية؛ تشمل الخضراوات والفواكه الطازجة، واللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، كما توفر السوق منافذ لبيع الملابس والأحذية؛ مما يجعله وجهة شاملة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.

وأكد الوزير، خلال الافتتاح، أن السوق الحضارية تهدف إلى تنظيم حركة التجارة، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق؛ بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وأشار إلى أن تطوير الأسواق الحضارية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية الأسواق المنظمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستقرار في الأسواق؛ بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

يُعد افتتاح السوق الحضارية بالعاشر من رمضان خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتوفير بيئة تجارية متطورة تسهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التموين والتجارة الداخلية.