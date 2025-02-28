1000 كرتونة مواد غذائية لدعم الأكثر احتياجًا بجنوب سيناء في رمضان

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبلت محافظة جنوب سيناء 1000 كرتونة مواد غذائية متنوعة من البنك الزراعي المصري، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار دعم مؤسسات المجتمع المدني لأهالي المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، وضمن الجهود المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة والمجتمع المدني لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في شهر رمضان الكريم، معربًا عن شكره وتقديره لكافة المؤسسات التي تساهم في تقديم الدعم الكامل لمواطني المحافظة.

وأكد المحافظ، أن التنسيق مستمر مع جميع الجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني يساهم بشكل كبير في تحسين ظروف الحياة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لرئيس البنك الزراعي المصري، على دعمه المستمر وتعاونه المثمر مع المحافظة، مما كان له دور كبير في توفير هذه المساعدات التي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح أن هذه المبادرة ليست سوى واحدة من العديد من المبادرات التي تستهدف توفير الدعم والمساعدات للمواطنين خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل التنسيق مع جميع الجهات لتقديم المزيد من المساعدات في الأيام المقبلة.