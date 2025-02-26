غلق وتشميع 14 ورشة و3 عيادات مخالفة في حملة لإزالة التعديات بالإسماعيلية

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي تستمر خلال الفترة من 8 حتى 28 فبراير 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، الداخلية، الدفاع، الزراعة، الري، ومحافظة الإسماعيلية، وجهات الولاية المختلفة.

شهدت أعمال الحملة، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرارات غلق وتشميع لـ14 ورشة مخالفة تُسبب إزعاجًا للمواطنين، بالإضافة إلى 3 عيادات علاج حر غير مرخصة، في نطاق حي ثانِ مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور مأمور قسم ثانِ، رئيس حي ثانِ، الإدارة الهندسية بالحي، وقوات إنفاذ القانون.

كما تم تنفيذ 6 قرارات إشغالات وإزالة كرفان بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، والتعاون مع جهات الولاية لمنع إعادة التعدي على الأراضي المُستردة، كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة، وفق الجدول الزمني المخطط.

يُذكر أن حملة إزالة التعديات ضمن الموجة 25 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، الأولى من 8 حتى 28 فبراير، الثانية من 8 حتى 28 مارس، والمرحلة الثالثة من 5 حتى 25 أبريل القادم.

وتواصل محافظة الإسماعيلية جهودها في استرداد الأراضي المملوكة للدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات.