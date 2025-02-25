ضُبط بـ 18 طربة حشيش.. المشدد 7 سنوات لعاطل في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار أنس أسامة العبد، والمستشار عمرو أمين شاكر، وسكرتارية كيرلس الراوي.

ترجع وقائع القضية رقم 11612 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد ضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

توصلت التحريات إلى اتجار المتهم "م.م.ع" عاطل في المخدرة، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش وضبط المتهم.

وألقى ضباط مكافحة المخدرات القبض على المتهم وبحوزته حقيبة يد تحوي 18 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.







