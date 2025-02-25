نهاية حزينة.. "ناهد" تختار الموت بحبة الغلة في سوهاج والأسرة تكشف السبب

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت ربة منزل حياتها بتناول مادة سامة؛ لسوء حالتها النفسية، بمنزل أسرتها بساقلتة شرقي محافظة سوهاج، وكشف والديها غموض الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة ساقلتة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "ناهد. ج" 26 عامًا ربة منزل مصابة بتسمم، ادعاء تناول قرص حفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها.

أفاد كل من والدها 65 عامًا مزارع، والدتها "فوزية. ا" 40 عامًا ربة منزل بأنه أثناء تواجد ابنتهما المذكورة بالمنزل طرفهما تناولت قرص حفظ الغلال السام، ما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها؛ لسوء حالته النفسية، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.