10 عمال.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي، 10 مصابين في حادث انقلاب أتوبيس، كانوا يستقلونه في طريقهم لموقع عملهم بالشركة العربية للزيوت والكيماويات.

وأوضح مصدر طبي أن المصابين حالتهم مستقرة وخضعوا للفحص الطبي وعقب تشخيص حالتهم جرى توزيعهم على الأقسام الداخلية لاستكمال العلاج تحت الملاحظة.

وأشار المصدر إلى أن جميع المصابين عمال الشركة من أبناء مدينة السويس ومصابين بكدمات وسحجات بأماكن مختلفة بالجسم وهم: محمد فتحي عبدالسلام 42 عامًا، محمد السيد عبدالفتاح 34 عامًا، ومحمد دسوقي ابراهيم 53 عامًا، ابراهيم مصطفي محمد 54 عامًا، وعبدالله عبدالغفار محمد 70 عامًا، ومحمد سمير بلال 26 عامًا، وأشرف محمود حسان 55 عامًا، ويوسف اشرف محمود 20 عامًا، محمود سيد عبدالعزيز 36 عامًا.

وكان مرفق إسعاف السويس بلاغا يفيد بانقلاب أتوبيس أمام منطقة الصفا على طريق " السويس - الأدبية" اتجاه الأدبية، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 5 سيارات إلى موقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين.

وأفادت المعاينة أن الأتوبيس " ميني باص" يحمل لوحات رقم "ط س ق 4384" يستقله عمال الشركة العربية للزيوت والكيماويات، كانوا في طريقهم للعمل بالوردية الأولى، ووقع الحادث أمام مدخل مدينة الصفا خلال محاولة السائق تفادي سيارة مسرعة، فانحرف بعجلة القيادة بقوة وفقد السيطرة على الميني باص فانقلب على الجانب الأيسر.