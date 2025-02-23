إطلاق مبادرة "جمِّل جامعتك بغرس شجرة" في السويس ضمن "100 مليون شجرة"

السويس - حسام الدين أحمد:

أطلقت جامعة السويس فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك على هامش اجتماع مجلس الجامعة الشهري.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل، خلال الاجتماع، دعمه الكامل للقرارات والتوجهات الرئاسية، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التي تهدف إلى تطوير الإنسان المصري وتعزيز التنمية المستدامة. وأوضح أن مبادرة "جمِّل جامعتك بغرس شجرة" تأتي في هذا الإطار لتعزيز الوعي البيئي وتحويل السويس إلى مدينة أكثر خضرة.

وشهدت الفعالية غرس المحافظ ورئيس الجامعة أولى الأشجار، تبعهم أعضاء مجلس الجامعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة التشجير بين الأجيال المقبلة.

كما أكد حنيجل ترحيب الجامعة بالتعاون مع محافظة السويس في دعم ذوي الإعاقة من خلال تنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية، بالتنسيق مع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر للمحافظ على دعمه تخصيص أرض لمستشفى الجامعة، وتطرّق إلى مستجدات إنشاء جامعة السويس الأهلية، التي ستضم كليات متنوعة، منها طب الأسنان، العلاج الطبيعي، هندسة البترول والتعدين، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، اللغات والعلوم الإنسانية، الاقتصاد والإدارة، والعلوم السياسية، والفنون التطبيقية.

وأشار إلى أن الدراسة بالجامعة الأهلية ستبدأ ببرامج أكاديمية متطورة، تجمع بين تخصصات الهندسة، التكنولوجيا، الإعلام، والتربية الفنية، لتقديم تعليم متقدم يواكب احتياجات سوق العمل.