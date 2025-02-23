إعلان

إطلاق مبادرة "جمِّل جامعتك بغرس شجرة" في السويس ضمن "100 مليون شجرة"

06:15 م الأحد 23 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حفر لغرس الأشجار
  • عرض 7 صورة
    شجرة باسم كل عضو بالجامعة
  • عرض 7 صورة
    محافظ السويس ورئيس الجامعة عقب غرس الأشجار
  • عرض 7 صورة
    رئيس جامعة السويس يرزع شجرة
  • عرض 7 صورة
    محافظ السويس يغرس شجرة
  • عرض 7 صورة
    رئيس الجامعة ومنسوبيها عقب غرس الأشجار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس - حسام الدين أحمد:

أطلقت جامعة السويس فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك على هامش اجتماع مجلس الجامعة الشهري.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل، خلال الاجتماع، دعمه الكامل للقرارات والتوجهات الرئاسية، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التي تهدف إلى تطوير الإنسان المصري وتعزيز التنمية المستدامة. وأوضح أن مبادرة "جمِّل جامعتك بغرس شجرة" تأتي في هذا الإطار لتعزيز الوعي البيئي وتحويل السويس إلى مدينة أكثر خضرة.

وشهدت الفعالية غرس المحافظ ورئيس الجامعة أولى الأشجار، تبعهم أعضاء مجلس الجامعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة التشجير بين الأجيال المقبلة.

كما أكد حنيجل ترحيب الجامعة بالتعاون مع محافظة السويس في دعم ذوي الإعاقة من خلال تنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية، بالتنسيق مع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر للمحافظ على دعمه تخصيص أرض لمستشفى الجامعة، وتطرّق إلى مستجدات إنشاء جامعة السويس الأهلية، التي ستضم كليات متنوعة، منها طب الأسنان، العلاج الطبيعي، هندسة البترول والتعدين، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، اللغات والعلوم الإنسانية، الاقتصاد والإدارة، والعلوم السياسية، والفنون التطبيقية.

وأشار إلى أن الدراسة بالجامعة الأهلية ستبدأ ببرامج أكاديمية متطورة، تجمع بين تخصصات الهندسة، التكنولوجيا، الإعلام، والتربية الفنية، لتقديم تعليم متقدم يواكب احتياجات سوق العمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة السويس مبادرة 100 مليون شجرة محافظ السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين