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السيطرة على حريق اندلع في مصنع حلويات بالقليوبية

12:07 ص الأحد 23 فبراير 2025

السيطرة على حريق اندلع في مصنع

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع في مصنع حلويات شرقية بمدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل مصنع حلويات شرقية فى عقار بالطابق الأرضي خلف محكمة شبين القناطر.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مصنع حلويات شرقية خلف محكمة شبين القناطر، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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