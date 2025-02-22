محافظ المنيا يوجّه بتوفير الرعاية الكاملة لمصابي حادث الصحراوي الغربي

المنيا-جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تطورات حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل بمركز ملوي، وتلقى مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا بوقوع الحادث، الذي أسفر عن إصابة 20 شخصًا.

وانتقل أحمد خلف رئيس مركز ملوي، برفقة قوات الأمن والمرور والجهات المعنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، كما اطمأن المحافظ على حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات استبدال سيارات ربع النقل المستخدمة في نقل الركاب بالسيارات الأجرة (الميكروباص)، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات المرورية للحد من هذه الظاهرة حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من حوادث الطرق.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 20 شخصاً بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات متنوعة، وتبين أن جميعهم عمال.

وكشفت التحريات الأولية انقلاب السيارة بسبب السرعة الزائدة من قبل السائق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.