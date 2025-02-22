إحالة 5 مسؤولين للتحقيق.. تفاصيل التزوير في كراسات إجابات طلاب الإعدادية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، عن تفاصيل قرار النيابة الإدارية بإحالة 5 من العاملين بإدارة الفتح التعليمية، بالإضافة إلى أحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة التلاعب والتزوير في كراسات إجابات أحد الطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي" أن الشكوى تعود لعام 2023، حيث تقدم أحد المدرسين بشكوى يتهم فيها وكيل إحدى مدارس المرحلة الإعدادية المشتركة، التي انعقدت فيها لجنة الامتحانات، بتدوين إجابات امتحانات أحد الطلاب في ست مواد دراسية، وهي: اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، العلوم، الهندسة، الجبر والإحصاء، واللغة الإنجليزية، لصالح نجل مدير المدرسة التي انعقدت بها لجنة الامتحانات، والتي يعمل المتهم الأول وكيلًا لها.

وأضاف المصدر أنه تم فحص الشكوى من قبل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، وإحالتها إلى النيابة الإدارية، التي أصدرت قرارها بإحالة خمسة من العاملين بإدارة الفتح التعليمية، بالإضافة إلى أحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إلى المحاكمة التأديبية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له اليوم السبت، أن قائمة المتهمين شملت: وكيل إحدى مدارس المرحلة الإعدادية المشتركة التي انعقدت فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة، ورئيس لجنة الامتحانات، ومسؤول الأمن باللجنة، والمراقب الأول، ومدير التعليم الإعدادي، ومسؤول المخازن بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وكانت النيابة الإدارية بأسيوط (القسم الأول) قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بأسيوط، يفيد بتقدم أحد العاملين السابقين بإدارة الفتح التعليمية بشكوى، يتهم فيها المتهم الأول بتدوين إجابات امتحانات أحد طلاب المرحلة الإعدادية في ست مواد دراسية، وهي: اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، العلوم، الهندسة، الجبر والإحصاء، واللغة الإنجليزية، وذلك لصالح نجل مدير المدرسة التي انعقدت بها لجنة الامتحانات محل الواقعة، والتي يعمل المتهم الأول وكيلًا لها.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مدير النيابة، أن رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية قدم كراسات الإجابة الأصلية للطالب، مؤكدًا أن جميع الملاحظين كانوا من خارج المدرسة وفقًا للتعليمات المنظمة، ولا يفترض تواجد أي شخص داخل المدرسة بخلاف أعضاء اللجنة والطلاب الممتحنين طوال فترة الامتحانات.

كما استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، الذين قاموا بفحص الواقعة، واطلعت على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين باللجنة، والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة أسيوط.

وفي إطار التحقيقات، أجرت النيابة استكتابًا لخط يد كل من الطالب والمتهم الأول، كما تحفظت على كراسات الإجابة الخاصة بالطالب، إلى جانب عدد من المستندات المحررة بخط المتهم الأول.

وبعد تكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط بإجراء الفحص الفني ومضاهاة الخطوط، أكد التقرير أن الخط المحرر به إجابات الطالب في كراسات الإجابة لا يتطابق مع خط الطالب، وإنما يتطابق مع خط المتهم الأول، مما يثبت قيامه بتحرير الإجابات بدلًا من الطالب.

وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تواجد المتهم الأول داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية دون تكليف رسمي، واستغلاله ذلك في التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات ست مواد دراسية، مما مكّن الطالب من اجتياز الامتحانات والحصول على درجات دون وجه حق.

كما ثبت أن باقي المتهمين، كلٌ حسب اختصاصه، خالفوا التعليمات العامة لسير الامتحانات، حيث سمحوا بتواجد أشخاص غير مكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجان، ولم يتبعوا الإجراءات المقررة لإعادة كراسات الامتحانات غير المستخدمة، واحتفظوا بعدد منها دون سند قانوني، بالإضافة إلى التقاعس عن إعداد كشوف لتحديد أماكن توقيع العاملين غير المكلفين باللجان. وهي المخالفات التي مهدت للمتهم الأول ارتكاب جريمته. وبناءً على نتائج التحقيقات، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، على إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.