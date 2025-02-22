شاب يجبر زوجته على تناول مادة كاوية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل بإعياء شديد وقيئ، إثر تناولها مادة كاوية، على يد زوجها، بأخميم في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة أخميم بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "سارة. م" 26 عامًا ربة منزل مصابة بإعياء، ادعاء تناول مادة كاوية، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

اتهم شقيقها "محمد" 21 عامًا، طالب، زوجها المدعو "محمد. ر" 34 عامًا، حاصل على ليسانس بالتعدي عليها بالسب والشتم، وإجبارها على تناول مادة كاوية؛ بسبب خلافات الزوجية.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.