دوران وحارات جديدة.. بدء تعديل حركة المرور في شارع أبو قير بالإسكندرية -صور

برد قارس يجتاح مصر.. الحرارة تصل إلى 5 درجات في هذه المحافظات

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ استراتيجية عاجلة على عدة المراحل، لتحسين الكفاءة المرورية للتقاطعات وتأمين عبور آمن للمواطنين بشارع أبو قير "طريق الحرية، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، سيجري البدء في رفع الكفاءة المرورية لميدان الغزالتين أمام كلية الهندسة بالجزيرة الوسطي بحي وسط بإضافة حارات مرورية جديدة، لدوران المركبات لتحسين السيولة المرورية وتنظيم حركة السير بنطاق مستشفى المواساة ومقابر المنارة.

وتشمل الأعمال إضافة جزيرة مثلثة لتحديد حركة السير إلى اليمين من شارع أحمد لطفي السيد إلى طريق الحرية، وأخرى في تقاطع شارع مستشفى المواساة مع طريق الحرية مع إضافة هذه الجزر إلى المسطحات الخضراء.

وسيجري إضافة حارتين مروريتين الجديدة بعرض 7 أمتار لالتفاف المركبات من طريق الحرية دون التأثير على حركة السير بطريق الحرية وذلك خصمًا من جزيرة المنتصف.

ووجه المحافظ بنقل النخيل المتواجد بالجزيرة الوسطي إلى حدائق الشلالات، وذلك بمعرفة لجنة فنية تضم كافة الجهات المعنية، ما يسهم في تخفيف الازدحام والتكدس وعدم انتظام المرور بتلك المنطقة الحيوية.

وتأتي تلك الأعمال نظرًا لتسبب الوضع الحالي في انتظار المركبات المتجهة إلى شارع أحمد لطفي السيد بنهر طريق الحرية لحين فتح إشارة الاتجاه لها ما يعطل حركة السير.

ويقع نطاق أعمال المرحلة الحالية في حوالي 600 متر، إذ تشمل ترميم الغزالتين وتطوير جزيرة المنتصف بما يحافظ على النسق الحضاري والجمالي والمسطحات الخضراء مع تحقيق أعلى كفاءة مرورية للتقاطع وتأمين عبور المواطنين.