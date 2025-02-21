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حريق يلتهم شقة بالمعمورة البلد في الإسكندرية.. والحماية المدنية تتدخل -صور

10:41 م الجمعة 21 فبراير 2025
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    حريق شقة في الإسكندرية
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    حريق شقة في الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

اندلع حريق، مساء اليوم الجمعة، بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار في منطقة المعمورة البلد شرقي الإسكندرية، ما أسفر عن التهام النيران لبعض محتوياتها، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم المنتزه ثان يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بعقار بشارع مي زيادة بجوار صيدلية العائلات بمنطقة المعمورة البلد.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه.

أسفر الحريق عن احتراق باب الشقة وأجزاء من الصالة و"سكوتر" كان متواجد بنفس الطابق لحظة اشتعال النيران، وذلك دون أي إصابات.

جرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقى طوابق العقار والتبريد.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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حريق شقة أمن الاسكندرية الحماية المدنية
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