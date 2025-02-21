تدخل العمال يمنع كارثة.. حريق بمصنع ولاعات في السويس- فيديو وصور

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السويس- حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس، اليوم الجمعة، على حريق بمصنع ولاعات بالمنطقة الصناعية بالأدبية، ولم يسفر الحريق عن أي ضحايا أو إصابات بين العاملين في المصنع.

تلقت غرفة العمليات بالحماية المدنية بلاغا من العاملين بمصنع تعبئة الولاعات يفيد بنشوب حريق في مخزن المنتج التام، وعلى الفور جرى الدفع بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمصانع المجاورة.

وأفادت المعاينة المبدئيةبأن الحريق بدأ في مخزن الولاعات الجاهزة لتوزيعها على التجار، وأتت النيران على جزء منها بشكل تام، وأتلفت كمية أخرى، بينما لم تصل النيران الأسطوانات البيوتان المسؤولة عن تغذية.

ورفع العاملون بالمصنع آثار الحريق ونقلوا المخلفات الناجمة عن الحريق والولاعات التالفة إلى منطقة بعيدة عن موقع التعبئة تمهيدا للتخلص الآمن منها، نظرا لكون بعضها ما زال محتفظًا بالغاز سريع الاشتعال، ما منع وقوع كارثة.

كما سحب العمال آثار مياه الحريق من ساحة المصنع تمهيدا لعودة لعمل بعد الانتهاء من الفحص وتحديد سبب الحريق.

ونشرت صفحة "مصراوي" على موقع الفيسبوك بث مباشر لآثار الحريق بالمصنع بعد السيطرة على الحريق.