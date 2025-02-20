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بتهمة تقاضي رشوة 3 ملايين جنيه.. القبض على رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة

09:35 م الخميس 20 فبراير 2025

مدينة أسوان الجديدة

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أسوان - إيهاب عمران:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، لاتهامه بالاضلاع مع عدد من المقاولين المسند إليهم تنفيذ مشروعات داخل نطاق إشرافه، مقابل التغاضي عن مخالفات في استلام الأعمال المنفذة، وتلقيه رشاوى مالية تُقدَّر بنحو ثلاثة ملايين جنيه.

وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات تفيد بتلقيه مبالغ مالية غير مشروعة لتسهيل أعمال بعض المقاولين، حيث تم التأكد من صحة تلك المعلومات وعرضها على النائب العام، الذي أصدر قرارًا بضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

وفي السياق ذاته، نسّقت الجهات المعنية بوزارة الإسكان مع هيئة الرقابة الإدارية لإيقاف صرف المستحقات المالية الخاصة بالأعمال المخالفة، مع تشكيل لجنة لمراجعة المشروعات المسندة إلى الشركات المتورطة، والتأكد من جودة تنفيذها وفق المعايير المعتمدة.

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