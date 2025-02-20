مصرع سبعينية صدمها قطار في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم الخميس، بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من معبر غير قانوني بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى العميد أحمد البابلي، مأمور شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة محطة قطار دسوق تفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة مسنة، ما أسفر عن إصابتها البالغة ووفاتها لدى وصولها إلى مستشفى دسوق العام.

كشفت التحقيقات الأولية أن الضحية تُدعى "صفية.م.م.ع"، 72 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمدينة دسوق. وأوضحت التحريات أنها كانت تعبر شريط السكة الحديد من معبر غير قانوني، فاصطدم بها القطار رقم 461 القادم من محطة طنطا والمتجه إلى دمنهور، أثناء دخوله محطة قطار دسوق بالقرب من مزلقان التطبقيين، ما أدى إلى إصابتها بجرح غائر في الرأس ونزيف بالمخ.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي تبين أن الإصابات التي لحقت بها أودت بحياتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.