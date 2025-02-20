انتشال جثمان طفل من أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار (فيديو وصور)

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أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، من انتشال جثمان الطفل "عمر.ش.ع" من تحت أنقاض منزل منهار بجزيرة الحواتكه بمركز منفلوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوقوع الحادث، بناءً على بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق؛ تم إنقاذ طفل وفاة آخر فيما جاري البحث عن طفلة عمرها 4 سنوات، وتم إخطار شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.