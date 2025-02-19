تخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح أكبر معارض "أهلا رمضان" في الإسكندرية| صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أولى معارض "أهلا رمضان" بأرض المعارض بحي المنتزه أول، والذي يضم 34 باكية على مساحة 500 متر مربع، بنسب خصم تتراوح بين 20 إلى 30%.

يضم المعرض جميع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بالإضافة إلى الخضروات والفواكه، بمشاركة العديد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاعين العام والخاص، لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضح المحافظ أن المعرض يُعد البداية لسلسلة من المعارض سيجري افتتاحها تباعًا بكافة أرجاء المحافظة، منوهًا أنه يجرى إعداد خريطة تشمل تمركزات المنافذ والجمعيات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد بكافة الأحياء.

وأشار إلى أنه سيجرى العمل على التوسع في فتح منافذ جديدة لتلبية احتياجات المناطق الغير مغطاة وذلك وفقا للكثافات السكانية مع مراعاة البعد الجغرافي للوصول للأماكن والقري والنجوع الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توفير العديد من منافذ البيع المتحركة للوصول للأماكن النائية.

وأضاف أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار الجهود المتواصلة للدولة وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بالتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، افتتح المحافظ معرض الأسر المنتجة المقام على هامش معرض أهلا رمضان، بالإضافة إلى وجود ٥ منافذ بيع متنقلة تابعة لجهاز مستقل مصر بأرض المعارض.