كشف غموض مقتل طفل خلف مسجد اليوسفي في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، من فك لغز العثور على جثة طفل مقتول خلف مسجد اليوسفي بمنطقة حي غرب مدينة أسيوط.

كانت قوات الشرطة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، ويدعى "زياد.م"، مصابًا بعدة طعنات في الرقبة بسلاح أبيض.

كشفت التحريات أن الجاني، وهو طفل يبلغ 15 عامًا من جيران الضحية، أقدم على الجريمة بعد أن طرده والده من المنزل وطلب منه جمع المال لشراء المخدرات. فاستدرج الضحية، واعتدى عليه، ثم سرق دراجته وهاتفه المحمول.

باع القاتل الهاتف وأعطى المال لوالده، فيما منح الدراجة لخال الضحية، مدعيًا أنه وجدها ملقاة في الشارع. وعندما لاحظ خال الضحية تطابق الدراجة مع دراجة ابن أخيه، جرى تتبع الخيوط حتى اعترف القاتل بجريمته، ليتم القبض عليه وعلى والده المتورط بشكل غير مباشر.

حرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.