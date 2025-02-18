وزير التعليم العالي يضع حجر أساس ويفتتح عددًا من المشروعات بالمنوفية (صور)

المنوفية- أحمد الباهي:

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واالدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي والوفد المرافق له، تأتي هذه الزيارة علي هامش وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشروعات الطبية والتعليمية الكبرى بالمحافظة.

وعقب الاستقبال استهل الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة جولتهم بتفقد جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية لتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب، وعُرض فيلم وثائقي عن الجامعة وبرامجها وسبل التعاون المشترك مع المحافظة، هذا وتفقدوا كليات الطب والهندسة وعدد من المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل للتأكد من توافر كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة، كما زاروا قسم العلاج الطبيعي ومركز إعادة التأهيل والمعرض والمعمل الهندسي وشاهدوا نموذج محاكاة لبعض التجارب العلمية داخل المعمل، فضلاً عن ماكيتات لمشروعات توسعات الجامعة بالتعاون مع المحافظة ووزارة التعليم العالي.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحي شرف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ناصر عبد الباري لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد زكى بدر رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، الدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة، لفيف من قيادات الوزارة، عدد من أعضاء هيئة التدريس، سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

هذ وقد أجري وزير التعليم العالي حوارًا مع عدد من الطلاب للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومؤكداً لهم على ضرورة الاستمرار فى الاطلاع على كل ما هو جديد فى حياتهم الجامعية والاعتماد على البحث والفهم، مشيدًا بالدور الهام للجامعات الأهلية والتى تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، كما أكد الوزير على أن خطة إنشاء الجامعات الأهلية جاءت تحقيقا لرؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات وموارد المؤسسات التعليمية وتقديم خدمة متميزة تسهم في تعزيز تنافسية التعليم العالي المصري وتأكيدًا لمكانة مصر كواجهة تعليمية رائدة فى المنطقة، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية راعت فى برامجها التوافق مع أحدث التخصصات العلمية والبرامج الدراسية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

هذا وقد أعرب رئيس جامعة المنوفية عن تقديره لزيارة وزير التعليم العالي للمحافظة، مؤكدًا على أن الجامعة الأهلية تسعى جاهدة لتوفير بيئة أكاديمية متكاملة خاصة وأنها تضم برامج متخصصة تواكب متطلبات سوق العمل، تهدف إلى التطور المعاصر في برامج التعليم التكنولوجي على المستوى الدولي لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع لصناعة مستقبل أفضل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة نحو بناء الإنسان المصري كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية دور الجامعة الأهلية كونها صرح تعليمي جديد يضاف لمنظومة التعليم الجامعي بالمحافظة ومساهمتها في تخريج أجيال قادرة علي التأهل لسوق العمل وتولي وظائف مستقبلية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا دعمه الكامل للجامعة وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقاً من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية ودورها الرائد كشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن جامعة المنوفية الأهلية أنشئت وفق أحدث التصميمات والمعايير الهندسية على مساحة 18 فدان وبحجم استثمارات 5 مليار جنيه، حيث تضم 10 كليات و17 برنامجاً دراسياً حديثاً أهمها (كليات طبية: الطب والجراحة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، الطب البيطري)، (كليات الهندسة والتكنولوجيا هندسة المدن الذكية، هندسة الحاسوب)، علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، (كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية: اللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية).

هذا وزار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر ديوان عام محافظة المنوفية بحضور رئيس الجامعة وتناول اللقاء عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهدي محافظ المنوفية درع المحافظة لوزير التعليم العالي كهدية تذكارية.