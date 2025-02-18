تداول 28 ألف طن بضائع وسفر 1900 راكب بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

سجلت موانئ البحر الأحمر حركة تجارية نشطة خلال 24 ساعة الماضية من خلال 11 سفينة تجارية، حققت تداول 28 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1134 شاحنة، ووصول وسفر 1900 راكب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، 557 شاحنة و115 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 23000 طن بضائع، 577 شاحنة و15 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء السفينتين أمل وAlcudia Express بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اإكسبريس، الحرية وAE SATURN بينما غادرت السفينتين أمل وAlcudia Express.

كما تم تداول 4100 طن بضائع و390 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي ، بريدج ، آور وآيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة CECILIA على متنها 11000 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال.