إصابة 4 طلاب جامعيين بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 طلاب جامعيين باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم غذاء فاسد داخل مسكنهم بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول"محمود.م.م"، 19 عامًا، و "أحمد.ع.ع"، 19 عامًا، و "محمود.م.ح"، 19 عامًا، و "عبدالرحمن.س.ع"، 19 عامًا، وجميعهم يقيمون محافظة المنيا، إلى المستشفى التخصصي، مصابين بقيء ومغص واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم جبن يشتبه في صلاحيته، داخل شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.