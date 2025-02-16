شاب ينهي حياته بعد خلاف مع زوجته في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

عثر أهالي قرية طحلة بردين، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، على جثمان شاب أنهى حياته شنقًا داخل منزله، وذلك بعد مغادرة زوجته منزل الزوجية إثر خلاف بينهما.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل مسكنه بالقرية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتوفى يُدعى "علي. ع. ع"، 34 عامًا، ويعمل نجارًا مسلحًا. وأفادت التحريات الأولية بأن الشاب أقدم على إنهاء حياته تأثرًا بحالة نفسية سيئة عقب مغادرة زوجته المنزل.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.