العربية تفحمت.. حريق يلتهم سيارة ملاكي على طريق سوهاج الجديدة -صور

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في سيارة ملاكي، على طريق سوهاج الجديدة، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة.

تبين نشوب حريق في السيارة رقم م ق ع 458 ملاكي قيادة "شادي. ف" 19 عامًا طالب بكلية الهندسة جامعة سوهاج ويقيم دائرة مركز شرطة المراغة أثناء سيرها على طريق سوهاج الجديدة.

لم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق السيارة المشار إليها بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.