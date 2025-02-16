جمعية المحافظة على البيئة تطلق حملة مكبرة للنظافة في الفيوم -صور

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نظمت جمعية المحافظة على البيئة، حملتين مكبرتين للنظافة ورفع الملوثات الصلبة من بحر يوسف، أحد فروع نهر النيل بمدينة الفيوم وقرية سنرو بمركز أبشواي.

وشملت الحملة الأولى، التي أقيمت بمنطقة قحافة التابعة لحي شرق مدينة الفيوم، رفع المخلفات الصلبة الملوثة لشاطئ ومجرى بحر يوسف. وشارك في هذه الحملة 30 شاباً وفتاة من جمعية المحافظة على البيئة، ومديرية الشباب والرياضة، وفرق الكشافة، وذلك ضمن الاحتفال بيوم البيئة الوطني.

أما الحملة الثانية، فقد تم خلالها تطهير المجاري المائية بقرية سنرو مركز أبشواي، بمشاركة 40 شاباً وفتاة من فرق الكشافة.

وشارك في الحملتين إيهاب محمود إبراهيم، مدير عام جمعية المحافظة على البيئة والمقرر العام للمنتدى المحلي للتنمية المستدامة بالفيوم، وأحمد عبد الونيس، نائب رئيس مدينة أبشواي، وممثلون عن مديرية الشباب والرياضة، وفرق الكشافة.