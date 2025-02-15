"اديها حتة حمرا يا معلم".. موقف إنساني من محافظ المنيا مع مسنة في معرض أهلا رمضان

المنيا-جمال محمد:

في مشهد متكرر خلال جولاته الميدانية الاخيرة، واصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مواقفه الإنسانية، من خلال توزيع السلع وكراتين رمضان واللحوم على السيدات والأشخاص الأكثر احتياجاً على نفقته الخاصة، خلال افتتاحه لمعارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد، التي يجري افتتاحها في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأجرى المحافظ صباح اليوم السبت، جولة ميدانية في مركز مغاغة، وخلال افتتاحه لمعارض أهلاً رمضان، استوقفه عدد من السيدات تشتكي من غلاء بعض السلع، ووجه المحافظ بتوزيع 10 كراتين تضم سلع رمضانية عليهم على نفقته الخاصة.

كما استوقفت المحافظ سيدة مسنة، وبعدها اصطحبها المحافظ من يدها وتوجه بها لجزار اللحوم، وطلب منه يعطيها كمية على حسابه الخاص مداعبات إياه "اديها حتة حمرا يا معلم أنا هحاسبك".

وفي مشهد إنساني آخر، أمسك شاب من مصابي متلازمة داون بيد المحافظ فور افتتاحه المعرض، وظل المحافظ ممسكاً بيده طوال الجولة وتفقده السلع وأسعارها، حتى غادر المكان، ووجه بصرف ما يحتاجه الشاب مجاناً.

يذكر أن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا كرر المشهد ذاته خلال افتتاحه سلسلة أسواق اليوم الواحد في جميع المدن خلال الأيام الماضية، وحرص على توزيع كميات كبيرة من السلع الغذائية على بعض الحضور ، خاصة من السيدات والأهالي الأكثر احتياجاً.