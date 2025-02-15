بالصور ـ تشغيل المرحلة الثانية من محطة مياه الهلالي الجديدة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، محطة مياه الشرب الهلالي الجديدة (التشيكي سابقاً) بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة تشغيل المرحلة الثانية من المحطة.

وتم رفع طاقة المحطة من 200 لتر/ثانية إلى 600 لتر/ثانية، لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية بها، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المحطات الحالية لتلبية الطلب المتزايد على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تحقيقاً للتنمية المستدامة في الصعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس إسلام حسانين، مدير قطاع المعامل بالشركة، ومصطفى إبراهيم، رئيس حي شرق، والمحاسب أمل جميل، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة، وعدد من قيادات الشركة والشركة المنفذة للمشروع.

بدأت الجولة بتفقد المحطة التي تم تشغيلها ابتدائياً بعدد (2 طلمبة تصرف الواحدة 200 لتر/ثانية، وعدد 2 مروق، و8 مرشحات)، بعد ربط خط الطرد بخط طرد محطة مياه أسيوط القديمة لتغذية منطقة شرق بالكامل ومناطق من حي غرب، استعداداً لمواجهة زيادة الاستهلاك في فصل الصيف. كما شاهد المحافظ مراحل العمل التي تعمل بنظام إلكتروني لقياس المنسوب والضغط، وتفقد عنبر الضغط العالي الذي يحتوي على طلمبات ضخ المياه على الشبكة.

أشاد المحافظ بالمستوى المتميز للمحطة من حيث الإنشاءات والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن أسيوط تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن الهدف من إحلال وتجديد المحطة هو القضاء على ضعف المياه في الأدوار العليا ببعض مناطق مدينة أسيوط وتحسين جودة المياه بالمدينة بالكامل. وأكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتضعها على قمة الأولويات ضمن استراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.