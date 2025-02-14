إعلان

في حضن الصحراء.. كيف احتفلت الجبيرات بليلة النصف من شعبان؟ (فيديو وصور)

02:29 ص الجمعة 14 فبراير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (5)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (1)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (11)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (12)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (13)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (17)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (19)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (20)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (18)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (21)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (27)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (28)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (29)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (26)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (35)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (6)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (7)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (8)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (14)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (34)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (15)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (3)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (33)
  • عرض 25 صورة
    جانب من الاحتفال (16)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبدالواحد:

احتفل أهالي قرية الجبيرات بمحافظة سوهاج بليلة النصف من شعبان في أجواء روحانية مميزة، حيث تجمعوا في المنطقة الصحراوية القريبة من الجبل الغربي لإحياء المناسبة.

بدأت الفعالية بخطبة دينية تناولت فضائل شهر شعبان وأهمية التوبة والدعاء، تلاها تضرع المشاركين بالدعاء، ثم تناولوا التمور والمشروبات قبل أداء صلاة المغرب جماعة، ليعودوا بعد ذلك إلى منازلهم.

ولا تقتصر احتفالات الجبيرات على الطقوس الدينية فقط، بل تشمل أيضًا عروضًا تراثية، حيث يمارس العشرات لعبة التحطيب بالعصا، التي تعد جزءًا من الفروسية التي يعتز بها أهل الصعيد. كما شهدت شوارع القرية انتشار باعة الحلويات ولعب الأطفال، وسط إقبال الأهالي على الشراء احتفاءً بالمناسبة.

وأكد محمود هاشم حمد الله، أحد أبناء القرية، أن هذه العادات متوارثة منذ الأجداد، مشيرًا إلى أنه يستقبل في مضيفته العشرات من الأصدقاء والمحبين من مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أوضح الحاج طلعت البلوذي أن أهالي القرية يستعدون سنويًا لاستقبال الضيوف وتنظيم ساحات التحطيب، لكنه اعتذر عن إقامتها هذا العام بسبب حالة وفاة في العائلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ليلة النصف من شعبان قرية الجبيرات سوهاج التحطيب احتفالات شعبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحزمة الاجتماعية والمعاشات والإيجار القديم.. ننشر أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفي
اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بسفينة تجارية في البحر المتوسط