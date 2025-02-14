في حضن الصحراء.. كيف احتفلت الجبيرات بليلة النصف من شعبان؟ (فيديو وصور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

احتفل أهالي قرية الجبيرات بمحافظة سوهاج بليلة النصف من شعبان في أجواء روحانية مميزة، حيث تجمعوا في المنطقة الصحراوية القريبة من الجبل الغربي لإحياء المناسبة.

بدأت الفعالية بخطبة دينية تناولت فضائل شهر شعبان وأهمية التوبة والدعاء، تلاها تضرع المشاركين بالدعاء، ثم تناولوا التمور والمشروبات قبل أداء صلاة المغرب جماعة، ليعودوا بعد ذلك إلى منازلهم.

ولا تقتصر احتفالات الجبيرات على الطقوس الدينية فقط، بل تشمل أيضًا عروضًا تراثية، حيث يمارس العشرات لعبة التحطيب بالعصا، التي تعد جزءًا من الفروسية التي يعتز بها أهل الصعيد. كما شهدت شوارع القرية انتشار باعة الحلويات ولعب الأطفال، وسط إقبال الأهالي على الشراء احتفاءً بالمناسبة.

وأكد محمود هاشم حمد الله، أحد أبناء القرية، أن هذه العادات متوارثة منذ الأجداد، مشيرًا إلى أنه يستقبل في مضيفته العشرات من الأصدقاء والمحبين من مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أوضح الحاج طلعت البلوذي أن أهالي القرية يستعدون سنويًا لاستقبال الضيوف وتنظيم ساحات التحطيب، لكنه اعتذر عن إقامتها هذا العام بسبب حالة وفاة في العائلة.