بينهم أطفال.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت

أصيب 6 مواطنين بكدمات وإصابات متنوعة إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي على طريق عزبة طنايا بنطاق مركز منيا القمح محافظة الشرقية.



تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة منيا القمح يشير إلى إصابة 6 أشخاص في حادثة، وجرى نقلهم إلى مستشفى السعديين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة: دعاء.ع.م ع 41 عاما بكدمة فى الصدر، وآية.م ح" 19 عاما مصابة باشتباه كسر فى الساق، وملك.أ 15 عاما من عزبة طنايا مصابة باشتباه كسر فى الساق، وملك.ع ف تبلغ 10 سنوات من العمر من السعديين منيا القمح مصابة باشتباه كسر بالساق و"محمد ه م" 18 سنة مقيم منيا القمح مصاب بجروح وكدمات، و"محمد ز م " 24 سنة مقيم منيا القمح مصاب بجروح وسحجات، وتحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة.