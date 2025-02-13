إعلان

بينهم أطفال.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

10:15 ص الخميس 13 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت

أصيب 6 مواطنين بكدمات وإصابات متنوعة إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي على طريق عزبة طنايا بنطاق مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة منيا القمح يشير إلى إصابة 6 أشخاص في حادثة، وجرى نقلهم إلى مستشفى السعديين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة: دعاء.ع.م ع 41 عاما بكدمة فى الصدر، وآية.م ح" 19 عاما مصابة باشتباه كسر فى الساق، وملك.أ 15 عاما من عزبة طنايا مصابة باشتباه كسر فى الساق، وملك.ع ف تبلغ 10 سنوات من العمر من السعديين منيا القمح مصابة باشتباه كسر بالساق و"محمد ه م" 18 سنة مقيم منيا القمح مصاب بجروح وكدمات، و"محمد ز م " 24 سنة مقيم منيا القمح مصاب بجروح وسحجات، وتحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية حادث تصادم مديرية أمن الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا