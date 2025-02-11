بالصورـ وكيل تعليم أسيوط يتفقد المدارس ويشدد على الانضباط

أسيوط ـ محمود عجمي:

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمتابعة المدارس في المراكز والقرى لضمان سير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وأكد محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة من المدارس ومحيطها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية متابعة مستوى الطلاب في المواد الدراسية وأداء الواجبات المدرسية واستخدام المعامل وأدائهم للتقييمات الأسبوعية، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة الطلابية والقرارات الوزارية ومجموعات التقوية، ورصد أي تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع حلول سريعة لها.

وفي هذا السياق، تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عددًا من المدارس التابعة لإدارة أسيوط التعليمية لمتابعة سير العمل وانتظام العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025. شملت الجولة مدارس الشهيد أحمد فايز، ناصر الثانوية العسكرية، ناصر الإعدادية، الفاروق الرسمية لغات، الرسمية المتميزة للغات، الجهاد الابتدائية، الشهيد الرائد طارق جميل محروس (الجلاء سابقًا)، والوحدة العربية الابتدائية. رافقه في الجولة سعيد أحمد حبيب، مدير عام التحول الرقمي بوزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وطارق الدسوقي، مدير عام إدارة أسيوط التعليمية.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم، وتفقد بعض الفصول الدراسية لمتابعة حضور الطلاب وانتظامهم، وكذلك حضور العاملين بالمدارس. كما تابع الالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بانتظام العام الدراسي والانضباط المدرسي وفقًا لتعليمات الوزارة بقيادة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف. وقدم التهنئة لجميع العاملين والطلاب ببداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا على استمرار المرور على مباني المدارس للتأكد من سلامتها ونظافتها، ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام على العاملين بالمدارس، وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة وأثناء الفسحة، حفاظًا على سلامة الطلاب ورصد وإزالة أي معوقات للقرارات والتعليمات.