المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بناء يتاجر في المخدرات بأبو زنيمة

جنوب سيناء- رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء "الدائرة الأولى" في جلساتها المنعقدة اليوم الاثنين، فى مدينه طور سيناء، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بناء لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم إبراهيم وكيل النيابة، و محمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر الماضي، عندما وردت معلومات إلى جهات الأمنية بمدينة أبوزنيمة، تفيد بتردد سيد . ع. س. ع 38 عام، عامل بناء، من المشهود له الاتجار فى المواد المخدرة وسبق اتهامه فى 6 قضايا، اتجار وتعاطى وسرقة وسلاح ناري بدون ترخيص، وأنه فى طريقه لترويج كمية من المواد المخدرة على عملائه من المتعاطين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وصدور إذن من جهات التحقيق، بضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة.

وجرى إعداد كمين لضبط المتهم خلال تواجده بالحى الأول بأبوزنيمة، وجرى ضبطه وهو يحمل على ظهره شنطة سفر، وشنطة يد، وبتفتيشة عثر بحوزته على تليفون محمول كبير الحجم، ومبلغ مالى 19 ألف جنيه، وبتفتيش الحقيبة المحمولة على ظهره وجد بداخلها مبلغ 140 ألف جنيه، ونبات عشبي لمخدر الهيدرو، و3 قطع كبيرة الحجم من الحشيش.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية المضبوطة نتيجة حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل اتصاله بالعملاء، وأنه يتردد بصفة دائمة على مدينة أبوزنيمة لترويج بضاعته على العديد من عملائه من المتعاطين والعاملين بالشركات المختلفة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 403 لسنة 2024 ابوزنيمة ، وبالعرض على جهات التحقيق، قررت إيداع المبلغ المضبوط وهو 159 ألف جنيه خزينة المحكمة، وحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.

وجرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1093 كلى جنوب سيناء، وحدد لها جلسة اليوم للنطق بالحكم ، وقضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.