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إصابة 4 أشخاص.. هجوم كلاب ضالة على مواطنين بالوادي الجديد

03:24 م الإثنين 10 فبراير 2025

الكلاب الضالة

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدتان ورجلان مسنان، في هجوم كلاب ضالة، اليوم الاثنين، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بجروح متفرقة بالجسم لمستشفى الداخلة العام إثر هجوم كلاب ضالة عليهم بمركز الداخلة.

تبين إصابة كل من عفاف عبدالمنعم سفينة، 45 عامًا، أسماء محمود محمد سليم، 40 عامًا، زكي أحمد دسوقي، 95 عامًا، محمد حسين محمد، 78 عامًا، وجميعهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم والرأس ومنطقة الذراعين إثر هجوم كلاب ضالة عليهم بمدينة موط بمركز الداخلة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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