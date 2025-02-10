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وقع من القطار.. مصرع شاب أفريقي الجنسية فى قنا

12:56 م الإثنين 10 فبراير 2025

جثة-أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب أفريقي الجنسية مصرعه، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من قطار على مزلقان سكة حديد قرية الشيخية، مركز قفط محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب أسفل عجلات القطار في قرية الشيخية مركز قفط.

وبعد الفحص تبين مصرع طاهر.ع.م، يبلغ من العمر 21 عامًا، إثر سقوطه من القطار في قرية الشيخية، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قفط تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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قنا قرية الشيخية مركز قفط
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