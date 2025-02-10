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إصابة 15 شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

09:52 ص الإثنين 10 فبراير 2025

انقلاب أتوبيس ارشيفية

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المنيا - جمال محمد:

أصيب 15 شخصاً، اليوم الاثنين، إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود عدد من الإصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 15 شخصاً بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية، وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة في منطقة بها عدة منحيات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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