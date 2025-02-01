حريق يلتهم شقة في منزل ببني سويف -صور

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بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق هائل في شقة بالطابق الثالث، في منزل كائن بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، بسبب ماس كهربائي، دون خسائر فى الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

انتقلت سيارات ومعدات الإطفاء لموقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات الشقة، دون خسائر في الأرواح.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.