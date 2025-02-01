إعلان

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالزقازيق

03:36 م السبت 01 فبراير 2025

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية- ياسمين عزت:

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شكلت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة مكبرة برئاسة مدير عام الرقابة بالشرقية ومفتشي المديرية للمرور على المحال التجارية والمخابز البلدية، وأثناء تفقد الحالة التموينية بدائرة مركز الزقازيق تم ضبط 3 أطنان دقيق بلدي استخراج 87,5% والمخصص للمخابز البلدية المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع وتم تحرير محضر برقم 2119 جنح مركز الزقازيق.

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالزقازيق (1)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وزارة التموين بالشرقية جهاز حماية المستهلك الطب البيطري ضبط 3 أطنان دقيق مدعم السوق السوداء بالزقازيق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رعب داخل القفص.. فيديو صادم يوثق لحظة هجوم أسد الفيوم على عم سعيد

إعلان

إعلان