ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالزقازيق

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء ب

الشرقية- ياسمين عزت:

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شكلت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة مكبرة برئاسة مدير عام الرقابة بالشرقية ومفتشي المديرية للمرور على المحال التجارية والمخابز البلدية، وأثناء تفقد الحالة التموينية بدائرة مركز الزقازيق تم ضبط 3 أطنان دقيق بلدي استخراج 87,5% والمخصص للمخابز البلدية المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع وتم تحرير محضر برقم 2119 جنح مركز الزقازيق.