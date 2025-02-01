النيابة تطلب تحليل المخدرات لنجل الفنان عبد العزيز مخيون

البحيرة - أحمد نصرة:

طلبت نيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، إجراء تحليل مخدرات لنجل الفنان عبدالعزيز مخيون، على خلفية تسببه فى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بعدما صدمهم بسيارته.

كان "صلاح الدين عبد العزيز مخيون يقود سيارته، بمدخل قرية القناوية بمركز أبو حمص، عندما اصطدم بـ 3 أشخاص وهو ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة 2 آخرين جرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وأودعت جثة المتوفي بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن المتوفى مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حمص لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.