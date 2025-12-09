من الصعيد للعالمية.. الحنة والكركديه بـ"فوود أفريقيا" (صور)

والدة المتهم بقتل عروسه في المنوفية: "عمره ما زعلها وكان بيجبلها كفتة وإندومي"

أسوان - إيهاب عمران:

في خطوة تهدف إلى وضع المنتجات الزراعية التراثية لجنوب مصر على خارطة التصدير الدولية، تشارك الشركات الزراعية الناشئة من جنوب الصعيد في فعاليات معرض "فوود أفريقيا"، مدعومة بمنتجات "الحنة والكركديه الأسواني".

تأتي هذه المشاركة عبر منصة عرض خاصة، ضمن مشروع "تعزيز القطاع الخاص للقطاع الزراعي في صعيد مصر"، الذي يتم تنفيذه بدعم من السفارة الهولندية بالقاهرة.

تحالف الجامعات والتنمية

تستند المشاركة إلى تعاون استراتيجي واسع يجمع بين شركة "إنرووت" للتنمية وخمس جامعات حكومية هي (أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، وأسيوط).

يهدف هذا التحالف إلى تعزيز مرونة القطاع الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تمكين الجمعيات والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات "الزراعة الذكية مناخيًا"، ورفع جودة المنتجات لتلائم المواصفات العالمية.

6 شركات ولقاءات دولية

وأوضح الدكتور هاني السلاموني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"إنرووت للتنمية"، أن الجناح المخصص للمشروع داخل المعرض يضم 6 شركات زراعية واعدة.

وأكد "السلاموني" أن تخصيص هذه المنصة يعد نقلة نوعية لرفع تنافسية منتجات الصعيد، حيث تتيح للعارضين فرصًا مباشرة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية عبر عقد لقاءات عمل مع كبار المصدرين، تجار الجملة، وسلاسل التوريد العالمية.

خريطة المحاصيل الاستراتيجية

يركز المشروع جهوده على تطوير سلاسل قيمة لعدد من المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية والتراثية في محافظات الجنوب (أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، وأسيوط).

وتشمل قائمة المنتجات المستهدفة: الرمان، اللوف، الشمر، البصل، بالإضافة إلى "الحنة والكركديه" اللذين يمثلان فرصة ذهبية لإبراز التنوع الإنتاجي الفريد لصعيد مصر وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المزروعة بآليات صديقة للمناخ.

بوابة التصدير الكبرى

جدير بالذكر أن معرض "فوود أفريقيا" يُصنف كأحد أكبر المعارض المتخصصة في الغذاء والزراعة بالقارة.

ومن المنتظر أن تشهد نسخته العاشرة عام 2025 مشاركة ضخمة تضم أكثر من 500 عارض من 30 دولة، وحضور نحو 35 ألف زائر مهني، بمشاركة أكثر من 500 مشترٍ دولي من 70 دولة، مما يجعل تواجد المنتجات الصعيدية فيه فرصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة.