شاركت جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، في فعاليات المعسكر التدريبي المكثف GOT Training الذي نظمه فريق Enactus، واستضافته الجامعة البريطانية في القاهرة (BUE)، بمشاركة وفود طلابية من عدد من الجامعات المصرية.

وتضمنت فعاليات المعسكر، التي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية، جلسات تفاعلية وورش عمل متخصصة ودراسات حالة واقعية، قدّمها مدربون محترفون وخبراء من مختلف القطاعات الصناعية، تناولت عدة مسارات شملت ريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والتنمية الشخصية، والمهارات المهنية.

واستهدف البرنامج إكساب الطلاب معرفة عملية مرتبطة بسوق العمل واحتياجات الصناعة، إلى جانب تنمية قدراتهم على حل المشكلات والتفكير التحليلي، وتحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي، فضلًا عن توسيع شبكاتهم المهنية من خلال التفاعل المباشر مع المدربين والشركاء.

ويُذكر أن إناكتس تُعد منظمة طلابية عالمية تهدف إلى تمكين طلاب الجامعات من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم من خلال العمل الريادي والابتكار والقيادة، وفي إطار هذه الرسالة أطلقت إناكتس مصر برنامج GOT Training، باعتباره مبادرة متكاملة لبناء القدرات وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل الحديث.