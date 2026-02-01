إعلان

جامعة بنها تشارك في فعاليات المعسكر التدريبي "إناكتس" بالجامعة البريطانية

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:53 م 01/02/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، في فعاليات المعسكر التدريبي المكثف GOT Training الذي نظمه فريق Enactus، واستضافته الجامعة البريطانية في القاهرة (BUE)، بمشاركة وفود طلابية من عدد من الجامعات المصرية.

وتضمنت فعاليات المعسكر، التي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية، جلسات تفاعلية وورش عمل متخصصة ودراسات حالة واقعية، قدّمها مدربون محترفون وخبراء من مختلف القطاعات الصناعية، تناولت عدة مسارات شملت ريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والتنمية الشخصية، والمهارات المهنية.

واستهدف البرنامج إكساب الطلاب معرفة عملية مرتبطة بسوق العمل واحتياجات الصناعة، إلى جانب تنمية قدراتهم على حل المشكلات والتفكير التحليلي، وتحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي، فضلًا عن توسيع شبكاتهم المهنية من خلال التفاعل المباشر مع المدربين والشركاء.

ويُذكر أن إناكتس تُعد منظمة طلابية عالمية تهدف إلى تمكين طلاب الجامعات من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم من خلال العمل الريادي والابتكار والقيادة، وفي إطار هذه الرسالة أطلقت إناكتس مصر برنامج GOT Training، باعتباره مبادرة متكاملة لبناء القدرات وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل الحديث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية الجامعة البريطانية ناصر الجيزاوي جامعة بنها

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هيئة الدواء تحذر من تشغيلات دوائية "مغشوشة".. وتوجه بـ"السحب الفوري"
أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من تشغيلات دوائية "مغشوشة".. وتوجه بـ"السحب الفوري"
أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
زووم

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
"كان بيرجع مضروب ومداري جروحه بمكياج".. أم ضحية زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل
أخبار المحافظات

"كان بيرجع مضروب ومداري جروحه بمكياج".. أم ضحية زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل
شيخ الأزهر: التعدد والطلاق ظاهرتان بعد فيها المسلمون عن أحكام شريعتهم
أخبار مصر

شيخ الأزهر: التعدد والطلاق ظاهرتان بعد فيها المسلمون عن أحكام شريعتهم

ما هو القاع السعري للذهب والفضة؟.. خبير عالمي يتوقع
اقتصاد

ما هو القاع السعري للذهب والفضة؟.. خبير عالمي يتوقع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة