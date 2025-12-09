المشدد 10 سنوات لبائع خضار وعامل لاتجارهما بالمخدرات في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لبائع خضروات وعامل، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بعد إدانتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" وذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.



البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "كريم م أ ع" 33 سنة بائع خضراوات، و"كريم خ خ إ" 47 سنة عامل، في الجناية رقم 9084 لسنة 2025 اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ۲۰۷۷ لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 2025/5/١٩بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حازا وأحرزا جوهرين مخدرين (الإندازول كاربوكساميد - الحشيش) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وتابع أمر الإحالة أنهم حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات.



كما حازا وأحرزا ذخائر طلقتان مما تستعمل علي الأسلحة النارية محل الإتهام السابق دون ان يكون مرخصاً لأيهما في حيازته او أحرازه.



وأشار أمر الإحالة أنهم حازا وأحرزا سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.