محافظ المنيا يهنئ وزير الشباب لتوليه رئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو

كتب : جمال محمد

04:08 م 09/12/2025

اللواء عماد كدواني

قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأكد محافظ المنيا أن هذا الاختيار يعكس مكانة مصر وريادتها في تولي الكوادر المصرية أرفع المناصب القيادية على المستوى العالمي، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبرهن على الثقة الدولية الكبيرة في الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة أهم الملفات الأممية في مختلف المجالات.

وأعرب كدواني عن تقديره للجهود التي يبذلها الدكتور أشرف صبحي على المستويين الوطني والدولي للارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة، بما يواكب رؤية الدولة المصرية ويعزز رسالتها الحضارية والإنسانية في خدمة المجتمع الدولي، داعيًا المولى عز وجل له بالتوفيق ودوام النجاح، ولوطننا العزيز بمزيد من التقدم والازدهار.

