بالأسماء.. إصابة 6 طالبات في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بالبحيرة

أصيبت 6 طالبات، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق "طريق أبو المطامير – اللحوم " بمحافظة البحيرة.

دفعت هيئة الإسعاف بـ 3 سيارات إلى موقع الحادث، وتبيّن إصابة كل من: شيرين مصطفى عبد الكريم (17 عامًا)، شمس خالد شوقي (17 عامًا)، إيمان رمضان محمد (16 عامًا)، شروق أحمد الكومي (17 عامًا)، إسراء أشرف الشحات مصطفى (20 عامًا)، سمبل سعد محمد (20 عامًا)، وجميعهن من مركز أبو المطامير.

نقلت المصابات إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.