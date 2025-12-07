حبس صاحب محل الموبايلات في قضية المنشار بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظرت محكمة جنح ثاني الإسماعيلية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة صاحب محل الهواتف المحمولة المتهم في قضية المنشار بالإسماعيلية، وذلك أمام محكمة جنح ثاني الإسماعيلية.

وحضر محمد الجبلاوي، محامي المجني عليه، جلسة اليوم وقدم دفاعه أمام هيئة المحكمة.

وقررت المحكمة حبس المتهم "محمد. ع"، مالك محل الهواتف المحمولة، لمدة 3 أشهر مع النفاذ، بعد إدانته بـ إخفاء مسروقات على خلفية القضية التي هزّت الشارع الإسماعيلاوي.

وفي سياق متصل، كانت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية قد نظرت أولى جلسات محاكمة الطفل يوسف المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار كهربائي، وسط إجراءات أمنية مشددة. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى الثلاثاء المقبل لحين عرض الطفل المتهم على لجنة من الطب الشرعي لتحديد عمره الحقيقي طبيًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الجريمة البشعة التي ارتكبها الطالب المتهم، والتي كشفت عنها التحقيقات عقب العثور على أجزاء من جثمان المجني عليه داخل أكياس بلاستيكية بمحيط مناطق متفرقة بالإسماعيلية.

كما أسندت النيابة العامة إلى والد المتهم اتهامات تتعلق بـ التستر على نجله، وإخفاء أدلة الجريمة، وعدم الإبلاغ رغم علمه بتفاصيل الواقعة

اقرأ أيضا:

"المتهم خطط لإخفاء الأدلة".. تفاصيل صادمة في جريمة المنشار بالإسماعيلية (صور)

خلاف وسرقة وتقليد فيلم أجنبي.. 3 دوافع وراء جريمة المنشار في الإسماعيلية- صور

"خطط للواقعة من سنة".. تفاصيل جديدة مرعبة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

الأم المكلومة في جريمة الإسماعيلية: "أنا عايزة حق ابني.. ناري مش هتبرد إلا لما يتعدم هو واللي ساعده"