ليلة الأمطار الثقيلة.. مدن خليج العقبة تستنفر معداتها لإنقاذ الشوارع

كتب : رضا السيد

10:35 ص 07/12/2025
جنوب سيناء – رضا السيد:

دفعت الوحدات المحلية بمدن خليج العقبة «دهب، نويبع، طابا، شرم الشيخ» بالمعدات والآليات اللازمة للتعامل مع أماكن تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بهدف تصريف المياه وتقليل الآثار الناجمة عنها.

وأوضح رئيس مدينة شرم الشيخ أنه جرى الدفع بسيارات ومضخات لشفط المياه المتجمعة في الشوارع والمناطق المنخفضة عقب هطول الأمطار، وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية، وبالتعاون مع الجهات المعنية مثل شركات المياه والخدمات العامة، لضمان تنظيف الشوارع وتسهيل الحركة المرورية وإزالة آثار الأمطار.

وأكد أنه تم الانتهاء من شفط معظم تجمعات المياه بالكامل، مع الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

ومن جانبه، أكد رئيس مدينة دهب أنه جرى وضع خطة استباقية للتأهب المستمر للتعامل مع أي تطورات جديدة في حالة الطقس، وتنفيذ التعليمات الخاصة بالمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية، إلى جانب استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف المياه، وتكثيف تطهير مجاري ومحطات الصرف الصحي.

وأضاف أنه تتم متابعة كابلات الضغط العالي والمنخفض والإنارة العامة، ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية حفاظًا على سلامة المواطنين.

خليج العقبة شرم الشيخ دهب نويبع طابا خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

