إعلان

عالم أزهري يكشف الأسماء الخمسة لليلة النصف من شعبان وفضائلها.

كتب : حسن مرسي

07:13 م 02/02/2026

الدكتور رمضان عبد الرازق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، أن ليلة النصف من شعبان تحتل مكانة سامية، فهي أعظم ليلة بعد ليلة القدر. واصفًا إياها بأنها مهرجان إلهي للمغفرة والتوبة والعفو، يتجلى فيه الله سبحانه وتعالى على عباده بوابل من الرحمات والمنح الربانية.

وأوضح عبد الرازق خلال لقائه على شاشة "MBC مصر"، أن لهذه الليلة المباركة 5 أسماء تدل على شرفها وعظم منزلتها، وهي: ليلة الغفران، وليلة الاطلاع الإلهي على أهل الأرض، وليلة البراءة، وليلة البركة، وأخيرًا ليلة المنحة الإلهية الكبرى.

وتابع العالم الأزهري مشيرًا إلى الحديث النبوي الشريف الذي يستدل به على فضلها، قائلًا: "عشان كده اسمها ليلة الغفران.. ربنا بيطلع على أهل الأرض جميعًا فيغفر لكل الناس إلا مشرك أو مشاحن"، مؤكدًا أن سعة مغفرة الله في هذه الليلة تشمل جميع الناس باستثناء هاتين الفئتين.

وأوضح عبد الرازق معنى "المشاحن" الذي يحرم من نفحات هذه الليلة، موضحًا أن له معنيين رئيسيين: الأول هو المخاصم الحاقد الذي يتركه الله بحقده حتى يتركه، والثاني هو صاحب البدعة في الدين الذي لا يلتزم بالكتاب والسنة.

وحول التوقيت الدقيق لليلة، أشار الدكتور رمضان عبد الرازق إلى أنها تبدأ من غروب شمس يوم الاثنين وتمتد حتى فجر يوم الثلاثاء، مؤكدًا أن كامل هذه الفترة هي زمان ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة الاطلاع الإلهي والغفران العام.

وحول التوقيت الدقيق لليلة، أشار الدكتور رمضان عبد الرازق إلى أنها تبدأ من غروب شمس يوم الاثنين وتمتد حتى فجر يوم الثلاثاء، مؤكدًا أن كامل هذه الفترة هي زمان ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة الاطلاع الإلهي والغفران العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رمضان عبد الرازق علماء الأزهر الشريف ليلة النصف من شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دفاع أحد المتهمين في قضية المخدرات الكبرى يدفع ببطلان الدليل الفني
حوادث وقضايا

دفاع أحد المتهمين في قضية المخدرات الكبرى يدفع ببطلان الدليل الفني
برقم الجلوس.. نتيجة "إعدادية الشرقية" بنسبة نجاح 70.35%
أخبار المحافظات

برقم الجلوس.. نتيجة "إعدادية الشرقية" بنسبة نجاح 70.35%
فيديو | "رجعت أحب الحياة تاني".. خالد الصاوي يكشف السر وراء خسارة وزنه
زووم

فيديو | "رجعت أحب الحياة تاني".. خالد الصاوي يكشف السر وراء خسارة وزنه
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)
زووم

ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027