عالم أزهري يكشف الأسماء الخمسة لليلة النصف من شعبان وفضائلها.

أكد الدكتور رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، أن ليلة النصف من شعبان تحتل مكانة سامية، فهي أعظم ليلة بعد ليلة القدر. واصفًا إياها بأنها مهرجان إلهي للمغفرة والتوبة والعفو، يتجلى فيه الله سبحانه وتعالى على عباده بوابل من الرحمات والمنح الربانية.

وأوضح عبد الرازق خلال لقائه على شاشة "MBC مصر"، أن لهذه الليلة المباركة 5 أسماء تدل على شرفها وعظم منزلتها، وهي: ليلة الغفران، وليلة الاطلاع الإلهي على أهل الأرض، وليلة البراءة، وليلة البركة، وأخيرًا ليلة المنحة الإلهية الكبرى.

وتابع العالم الأزهري مشيرًا إلى الحديث النبوي الشريف الذي يستدل به على فضلها، قائلًا: "عشان كده اسمها ليلة الغفران.. ربنا بيطلع على أهل الأرض جميعًا فيغفر لكل الناس إلا مشرك أو مشاحن"، مؤكدًا أن سعة مغفرة الله في هذه الليلة تشمل جميع الناس باستثناء هاتين الفئتين.

وأوضح عبد الرازق معنى "المشاحن" الذي يحرم من نفحات هذه الليلة، موضحًا أن له معنيين رئيسيين: الأول هو المخاصم الحاقد الذي يتركه الله بحقده حتى يتركه، والثاني هو صاحب البدعة في الدين الذي لا يلتزم بالكتاب والسنة.

وحول التوقيت الدقيق لليلة، أشار الدكتور رمضان عبد الرازق إلى أنها تبدأ من غروب شمس يوم الاثنين وتمتد حتى فجر يوم الثلاثاء، مؤكدًا أن كامل هذه الفترة هي زمان ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة الاطلاع الإلهي والغفران العام.

